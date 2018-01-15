Survivor 2018 ne zaman başlayacak

Survivor 2018 için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı Survivor için “Bir takım bugune kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star'lar olacak” diyerek heyecanı ikiye katladı. Survivor All Star oyuncu kadrosu da belli oldu.İşte Survivor'un başlayacağı tarih...
SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını açıkladı. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
TURABİ SURVİVOR'DA OLACAK MI?
Turabi instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor’a gelmeyeceğini duyurdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi’den bir paylaşım daha geldi.
Survivor 2018 nasıl olacak?
Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Survivor 2018 hakkında en büyük ipucunu verdi.
Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.
Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir takımda bu güne kadar yarışan isimlerin yer alacağını diğer takımın ise gönüllü olarak başvuru yapan iddialı isimlerden oluşacağını duyurdu.
SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI
-Turabi Çamkıran
-Sema Aydemir
-Cumali Akgül
-Merve Aydın
-Nagihan Karadere
-Murat Ceylan
-Hilmi Cem İntepe
-Adem Kılıççı
-Hakan Hatipoğlu
-Nihat Doğan
-Ümit Karan
-Nevin Yanıt
-Sahra Işık
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