Survivor'dan kim elenecek? Bu akşamın en öne çıkan sorularından biri. Survivor 2018'de bu akşam eleme heyecanı var. Takımların yeniden oluşturulması sonrası, ilk eleme yapılacak ve eleme potasındaki üç isim de Gönüllüler takımından. Eleme heyecanından önce ise 2 tane ödül oyunu oynandı. İşte Survivor 2018'in son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK?

Haftasonu Survivor'da yapılan ada konseyindeki oylamada ismi en çok yazılan Cumali, ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayını dokunulmazlık kolyesi sahibi Damla söyledi. Damla, eleme potası için Yağmur'un adını söyledi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler kazandı. Gönüllüler takımı gecenin sonunda konsey toplantısında, eleme adaylarından üçüncüsünü belirlemek için teker teker isimleri yazdı. İlk ismi yazan Cumali'nin "Her defasında beni sattın. Sattığın kadar satılırsın" deyip Anıl'ın ismini yazması dikkatleri çekti. Hakan'ın da Cumali ile olan dostluğunu eleştirdiği Anıl'ın ismini yazarken kullandığı sözler, Anıl'ın ismini kağıdın en alt kısmına küçük yazması ve kağıdın kenarını yakması dikkat çekti. 5 Funda 3 Anıl ve 1 Birsen için oy çıktı. Eleme potasına giren üçüncü isim Funda oldu. Acun Ilıcalı'nın halk oylamasını başlatmasıyla, Survivor eleme süreci başlamış oldu. Ödül oyunları sonrası oylama sonuçları belli olacak ve kimin elendiği açıklanacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk oyunun ödülü yemekti. Uzun süredir, yemek ödülü alamayan Gönüllüler için oldukça önemli bir oyundu. 2'li ekipler halinde oynanan voleybol oyununa Gönüllüler takımı kötü başladı ancak 6 - 1'den 9 - 6'ya getirmeyi başardılar. Ünlüler takımı ise 9 - 6 geriden gelip 10 - 9 yaparak ödülün sahibi oldular. Bu akşam ikinci oyun ise baraka ödülü için oynanıyor. Oyun sona erer ermez, kazanan bilgileri ile oyunun özeti haberimizde olacak.

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