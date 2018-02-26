Survivor 2018 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında da bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrasında da elemeye çıkan üç isim belirlendi. Peki Survivor'da elemeye kalan isimler kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti ve detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında oynanan haftanın dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı 10-8'lik üstünlükle galip geldi ve dokunulmazlık sembolünü ele geçirdi. Ünlüler takmının dokunulmazlık oyununu kazanması sonrasında bireysel dokunulmazlık oyunu Gönüllüler takımında oynandı ve bireysel dokunulmazlık sembolünü Melih aldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da dokunulmazlığı Ünlüler takımı ele alınca, Gönüllüler takımı eleme adaylarını belirlemek üzere ada konseyine gitti ve ilk olarak oylama yapıldı. Oylamada adı en çok y azılan Gizem ve Birsen ilk iki aday olarak eleme adayları arasında yer aldı. Öte yandan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih de Cumali'nin adını söyledi ve böylece üçüncü eleme adayı Cumali oldu.

Son eleme adayını ise haftanın en iyi performansını sergileyen Yağmur belirledi. Yağmur, eleme adayı olarak Ramazan'ın ismini söyledi ve böylece dördüncü eleme adayı Ramazan oldu.

Survivor'da adaya veda edecek olan isim, yapılacak olan SMS oylaması sonrasında belli olacak ve Gönüllüler takımında Gizem, Birsen, Ramazan veya Cumali adaya veda edecek.

Not: Sakatlığı bulunan ve yarışamayan Hakan ile Survivor'a yeni katılan Emir ve İpek'in isimleri kural gereğince elemede yazılamadı veya söylenemedi.

TÜRKİYE - ROMANYA YARIŞMASININ RÖVANŞI YAPILACAK

Geçtiğimiz gün yapılan Survivor Türkiye - Survivor Romanya yarışmasında Ünlüler takımı yarışmış ve yarışmanın ödülü Las Terrenas'ın en güzel restoranlarından birinde yemek yemek olarak açıklanmıştı.

Yarışmada Survivor Türkiye takımının ilk başlarda gerisine düşen Romanya takımı, sonlara doğru üst üste aldığı skorlar sonrasında yarışmayı 10-8 skorla kazandı ve ödülü kazanan takım oldu.

Acun Ilıcalı, dün akşam ekrana gelen bölümde yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde Türkiye - Romanya karşılaşmasının rövanşının da yapılacağını belirtti.

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