Survivor 2018 81. yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dominik'te heyecanlı ve stresli bir kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da her iki takımda kendilerinden bir kişinin gitmemesi için kıyasıya mücadele etti iki takımında istekli olduğu bir dokunulmazlık oyunuydu. Survivor'da geçtiğimiz hafta Gönüllüler'den Birsen elenmişti. Oyun sonrası kaybeden takım eleme adaylarını belirledi. Peki, bu hafta kim elenecek? Survivor dokunulmazlık ödülü oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte 26 Mayıs Survivor son bölüm özeti...





SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da ada konseyi toplandı. Dokunulmazlık ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Yağmur'u seçti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise ikinci eleme adayı olarak Hakan'ı söyledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Adada kalma ödülü

Oyun: Yarışmacı, el arabasını taşıyor ve yolda kum torbaları topluyarak bitiş noktasına geliyor. Ondan sonra köşeleri farklı deliklerden oluşan merdiveni yerine yerleştiriyor. Daha sonra yukarı çıkıp getirdiği arabayı kullanarak o arabanın üzerine bir topu vurdurup ilerideki sepete atıyor.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Adem - Anıl: Oyunun ilk karşılaşmasını Anıl kazandı. Durum 0 - 1.

Mustafa Kemal - Murat: Atışlarda zorlanan yarışmacılardan gülen taraf Murat oldu. Durum 0 - 2.

Merve - Nagihan: Kadınların mücadelesinde kazanan taraf Merve oldu. Durum 1 - 2.

Turabi - Hakan: Turabi rakibine atış fırsatı vermeden sayıyı kaptı. Durum 2 - 2.

Ümit Karan - Hilmi Cem: Hilmi Cem de rakibine atış fırsatı tanımadı ve takımını öne geçirdi. Durum 2 - 3.

Turabi - Anıl: Bu karşılaşmanın galibi Turabi. Durum 3 - 3.

Adem - Murat: Adem rakibine fırsat vermedi oyunu kazandı. Durum 4 - 3.

Merve - Yağmur: Yağmur durumu eşitleyen sayıyı kazandı. Durum 4 - 4.

Ümit - Hakan: Ümit Karan takımını öne geçiren sayıyı aldı. Durum 5 - 4.

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Bu karşılaşmanın galibi Mustafa Kemal. Durum 6 - 4.

Turabi - Anıl: Zorlu mücadelede kazanan taraf Anıl oldu. Durum 6 - 5.

Ümit Karan- Murat: Murat durumu eşitleyen sayıyı aldı. Durum 6 - 6.

Merve - Nagihan: Merve takımını öne geçiren sayıyı aldı. Durum 7 - 6.

Adem - Hilmi Cem: Hilmi Cem durumu eşitleyen sayıyı kazandı. Durum 7 - 7.

Mustafa Kemal - Hakan: Rekabetin arttığı oyunda kazanan taraf Mustafa oldu. Durum 8 - 7.

Turabi - Anıl: Rakibine fırsat vermeyen Turabi takımına sayıyı kazandırdı. Durum 9 - 7.

Ümit Karan - Hilmi Cem: Hilmi Cem sayıyı alan taraf oldu. Durum 9 - 8.

Merve - Yağmur: Karşılaşmanın galibi Merve oldu. Durum 10 - 8.

Böylelikle Ünlüler dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu.

SURVİVOR 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununun ikinci raundunda karşı karşıya gelecek. Survivor 2018 yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

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