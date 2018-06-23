Survivor'da dokunulmazlık heyecanı. Dün yayınlanan bölümde ev ödülü oynayan yarışmacılar bugün dokunulmazlık oyunu için bir araya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için kritik seviyede. Kıbrıs'ta gerçekleşecek büyük final öncesi son elemelerin gerçekleşeceği Survivor'da kalan yarışmacılar elenmemek ve Kıbrıs'ı görebilmek için tüm kozlarını ortaya koyuyor. Turabi'nin sakatlığından dolayı oynayamadığı kaderini seyircilerin vereceği oylarla belirleyeceği Survivor'da bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Damla'nın sakatlanması parkuru yarıda bırakmasına neden olacak. Gözler dokunulmazlık oyununda. Kimin Kıbrıs'a gideceği merakla bekleniyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte 23 Haziran Survivor dokunulmazlık oyunu detayları ve son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (107. SON BÖLÜM)

Oyun: Başlangıç düdüğünün ardından yarışmacılar arkalarında taşıdıkları arabalarla engelleri geçerek 2 topu da alarak sona gelecek ve topları başarılı atan yarışmacı rakibinin puanını eksiltecek.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Oyun birazdan başlayacak. Karşılaşmalar sonucu kazananlar da belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR'DA EV ÖDÜLÜ VERİLDİ

Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe’de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Murat Ceylan ve Nagihan Karadere bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.

MURAT CEYLAN ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2018'in 106. bölümünde eleme gecesi gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına yazılan Turabi, Murat ve Hakan'ın arasında gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. Buna göre, Survivor'a veda eden isim Murat Ceylan oldu.