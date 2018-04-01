Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. All Star ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlık sembolünü elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Oynanan karşılaşmalar sonrasında da dokunulmazlık oyununun sahibi belli oldu. Öte yandan ada konseyinde eleme adayları belirlenecek ve gözler yarın yapılacak olan SMS oylamasına çevrilecek.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun ilk karşılaşmasında Yiğit ve Hakan karşılaştı. Parkura başa baş başlayan iki yarışmacıdan Yiğit öne geçti ve atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda başarılı olan Yiğit, rakibini 2-1 mağlup etti ve böylece All Star takımı 1-0 öne geçti.
Damla ve Nevin Yanıt, ikinci oyunda karşılaştı. Parkurda iyi performans gösteren Damla, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda da iyi performans gösteren Damla, rakibini mağlup etti ve All Star takımı 2-0 öne geçti.
Üçüncü oyunda Hilmi Cem ve Anıl yarıştı. İki hızlı yarışmacının karşılaşmasında parkuru ilk bitiren isim Anıl oldu ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Anıl, Gönüllüler takımına ilk skoru kazandırdı ve skor 2-1 oldu.
Dördüncü karşılaşmada Merve ve Nagihan yarıştı. Parkuru önde bitiren Nagihan, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu ve atışlara geçti. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Merve, rakibini 2-0 yendi ve böylece All Star takımı skoru 3-1 yaptı.
Murat ve Cumali, beşinci oyunda karşılaştı. Parkuru önde bitiren Murat Ceylan, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Tahtaları takma etabında başarısız olan ve takılan Cumali'ye Hakan çok sinirlendi. Atışlarda başarılı olan Murat, rakibini mağlup etti ve All Star takımı skoru 4-1 yaptı.
Altıncı oyunda Sahra ve Funda yarıştı. Parkuru rakibinden daha önce bitiren Funda, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans sergileyen Funda, takımına ikinci skoru kazandırdı ve böylece skor 4-2 oldu.
Dokunulmazlık oyununun yedinci karşılaşmasında Turabi ve Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Mustafa Kemal, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda başarılı olan Turabi, atışlarda ikide iki yaparak skoru 5-2'ye getirdi.
Sekizinci karşılaşmada Sema ve Yağmur karşılaştı. Parkurda başarılı bir performans gösteren Sema, atışlara da gelen ilk isim oldu. Atışlarda Sema rakibini mağlup etti ve toplam skor 6-2 oldu.
Yiğit ve Anıl dokuzuncu karşılaşmada karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Yiğit, atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda başarılı olan Anıl, rakibini yendi ve skor 6-3 oldu.
Dokunulmazlık oyunundaki onuncu karşılaşmada Sahra ve Nagihan yarıştı.Parkuru önde bitiren Nagihan, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlara başlayan Nagihan, parkurdaki performansını atışlarda da sürdürdü ve ikide iki yaparak skoru 6-4'e getirdi.
On birinci oyunda Murat ve Mustafa Kemal yarıştı. Parkurda iyi performans gösteren Mustafa Kemal, Murat'tan önce parkuru bitirdi ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 6-5'e getirdi. Oyun sonrasında Sahra ve Elif arasında kısa bir tartışma yaşandı.
Berna ve Funda, on ikinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Funda, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Funda, skoru 6-6 beraberliğe getirdi.
On üçüncü karşılaşmada Turabi ve Hakan yarıştı. Parkuru önde bitiren Turabi, atışlara da ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda başarılı olan Turabi, Hakan'ı mağlup etti ve All Star takımını yeniden öne geçirdi ve skor 7-6 oldu.
On dördüncü oyunda Merve ve Yağmur karşılaştı. Parkuru önde bitiren Merve, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda başarılı olan Merve, skoru 8-6 yaptı.
Sema ve Nevin, on beşinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Nevin, atışlara başlayan ilk yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Sema, skoru 9-6 yaptı.
Dokunulmazlık oyununun on altıncı oyununda Hilmi Cem ve Hakan yarıştı. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, skoru 10-6 yaptı ve dokunulmazlık sembolünü All Star takımı kazandı.
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