Survivor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam Survivor 88. bölüm ile ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ardından eleme adayları belirlendi. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Turabi'den Adem için sert sözler! "Özür dileyeceğine ayıbını örtmeye çalışıyor" Turabi, Adem ile yaşadığı tartışmayı geride bıraktığını ancak Adem'in ada konseyinde konuyu tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı, galibiyetin ardından çikolata yiyerek karınlarını doyurdu. Ünlüler'in aklındaki soru işareti! "Strateji yapacaklar mı?" Ünlüler takımı kazandıkları ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllüler takımının strateji yapıp yapmayacaklarını merak ettiklerini dile getirdiler. Mustafa Kemal, konseyden önce eleme adayı olarak seçimini Ümit Karan'dan yana kullanacağını açıkladığını buna rağmen kendisine olumsuz geri dönüş yaptığını söyledi.

Konsey sonrası kendisine verilen tepkiden dolayı da yaptığı seçimden pişman olmadığını söyledi. Hakan ikinci dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra Nagihan ile içinde oldukları durumu değerlendirdi.

Eleme adayı olmak istemediğini ve takımdaki diğer isimlerin potaya çıkmasını dile getirdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bireysel dokunulmazlık sembolü için yarıştılar. Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı. Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal'e karşı oynadığı oyun sonunda yaptığı atışla sakatlandı. Doktor Metin Kuş yarışmacıya müdahalede bulundu. Dokunulmazlık oyununun oynanacağı parkuru gören Turabi, Hasan Yalnızoğlu'nun parkurda yaptığı hatayı hatırladıkça stresinin azaldığını söyledi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımları mücadelesi nefesleri kesti. Hakan Haitpoğlu, ada konseyinde eleme adayı olması ve potadan çıkamaması halinde Kıbrıs'taki finale kalmayı hak etmediğini söyledi. Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı, İstanbul'da aileleriyle birlikte dondurma yediler ve keyifli vakit geçirdiler. Sema Aydemir, kazandıkları dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde kazanmayı hatırladıklarını ve aynı motivasyonla yola devam edeceklerini söyledi. Nagihan ada konseyinde Ünlüler takımının ikinci eleme adayı olarak çıkardığı Ümit Karan için 'haksızlık yapıldı' ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Kıbrıs açıklaması! "10 gün içinde açıklayacağız"

Acun Ilıcalı, ada konseyinde Kıbrıs'taki büyük finale kaç yarışmacının katılacağını 10 gün içinde açıklanacağını söyledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Geçtiğimiz akşam dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Turabi Çamkıran ve Ümit Karan, ikinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından ise Hakan Hatipoğlu ve Damla Can eleme potasına çıktı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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