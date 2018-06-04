Survivor 2018, 89. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Büyük finale kısa bir süre kala toplu SMS ile son elemenin yapılacağı Survivor'da bu akşam iletişim ödülü oyunu heyecan yaşandı. İki takımda iletişim ödülünü kazanabilmek için elinden geleni yaptı. Alp Kırşan'ın açıklamasına göre, eğer oyunu Ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen videoları izleyecek, eğer Gönüllüler kazanırsa arkadaşları ile görüntülü konuşacak. Peki, Survivor iletişim ödülü oyununu kim kazandı? İşte 4 Haziran Survivor 89. son bölüm özeti ve iletişim ödülü oyununa dair detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyun: Parkurun başından başlayan yarışmacılar engelleri geçerek sona geldiğinde mekanizmayla topu fırlatarak 2 basket atmaya çalıştı.

Ödül: Ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen videoları izleyecek, Gönüllüler kazanırsa arkadaşları ile görüntülü konuşacak.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Oyunun ilk karşılaşmasını Hilmi Cem kazandı. Durum 0 - 1.

Adem - Murat: İkinci karşılaşmada Adem durumu eşitledi. Durum 1 - 1.

Merve - Nagihan: Nagihan takımını öne geçiren sayıyı kazandı. Durum 1 - 2.

Ümit Karan - Hakan: Bu oyunun galibi Hakan. Durum 1 - 3.

Turabi - Anıl: İkili arasında kıyasıya geçen mücadelede kazanan taraf Anıl oldu. Durum 1 - 4.

Sema - Damla: Bu karşılaşmanın galibi Damla oldu. Durum 1 - 5.

Adem - Hakan: Gönüllüler arayı iyice açtı, Hakan oyunun galibi. Durum 1 - 6.

Ümit Karan - Murat: Bu karşılaşmanın galibi Ümit Karan. Durum 2 - 6.

Merve - Sema: Sema oyunu kazanan taraf oldu. Durum 3 - 6.

Turabi - Hilmi Cem: Ünlüler pes etmiyor, Turabi kazandı. Durum 4 - 6.

Mustafa Kemal - Anıl: Bu karşılaşmanın galibi Anıl oldu. Durum 4 - 7.

Adem - Hakan: Adem atışlarda daha başarılı oldu ve kazandı. Durum 5 - 7.

Turabi - Murat: Ünlüler bırakmıyor, Turabi kazandı. Durum 6 - 7.

Sema - Damla: Sema oyunu kazandı ve durumu eşitledi. Durum 7 - 7.

Ümit Karan - Anıl: Gönüllüler yeniden öne geçti. Anıl sayıyı kazandı. Durum 7 - 8.

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Gönüllüler farkı yeniden açtı, Hilmi Cem kazandı. Durum 7 - 9.

Damla - Sema: Bu karşılaşma Damla'nın galibiyetiyle oyunun son karşılaşması oldu. durum 7 - 10.

Böylelikle iletişim ödülü oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu.

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