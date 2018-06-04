Survivor 89. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetti. Ünlülerde, takım arası yapılan oylama sonucu birinci aday Turabi oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Ümit Karan'ı söyledi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllülerde ise birinci aday Hakan olurken, bireysel oyununu kazanan Nagihan, takımından iknci eleme adayı olarak Damla'yı söyledi. Yapılan toplu SMS oylaması sonucu elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi? Adadan kim gitti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da Turabi mi, Ümit Karan mı, Hakan mı, Damla mı elendi? İşte Survivor 89. bölüm eleme detayları...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde birinci aday olarak Turabi'nin ismi yazılırken, ikinci eleme adayı olarak Ümit Karan seçildi. 86. bölümde yayınlanan ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, üçüncü eleme adayı olarak Hakan'ı potaya koydu. Dördüncü eleme adayı ise Damla oldu.

Survivor'ın final sahnesinde Acun Ilıcalı tarafından toplu SMS oylaması sonuçları açıklanacak ve adaya veda eden isim belli olacak. Yapılan SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

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