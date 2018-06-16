Survivor'da heyecan durmak bilmiyor. Survivor'da bu akşam iletişim ödülü için kıyasıya rekabet yaşanacak. İletişim ödülünü kazanarak sevdiklerinden haber alabilmek yarışmacıalr için en büyük moral kaynağı. İletişim ödülü konusunda pek şanslı olamaya Ünlüler takımı ile sık sık iletişim ödülünü kazanan Gönüllüler takımının karşılaşması şüphesiz büyük bir ilgiyle izlenecek. Ancak Survivor 100. yenib ölüm fragmanıda herkesi korkutan bir olay yaşanıyor. Survivor Adem oyun sırasında nefessiz kalıp bri anda yere yığılıyor. Survivor Adem'in durumunu izleyici akşam yayınlanacak bölümle birlikte öğrenecek.

SURVİVOR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İletişim ödülü oyunu için verilen kıyasıya rekabetten görüntülerin yer aldığı Survivor 100. yeni bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın fenalaşması herkesi korkutıyor.

SURVİVOR'DAN EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da bilindiği gibi bir haftadır oyunlar ve dokunulmazlıklar bireysel oynanıyor. Oynanılan dokunulmazlık oyunu sonrası adı çıkan yarışmacılar arasından Merve en son Survivro adasına veda eden isim oldu.

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