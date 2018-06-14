Survivor'da dün akşam heyecan doruktaydı. Bir eleme bölümü daha geri de kaldı. Elenen isim açıklandı. Performans birincileri belli oldu. Diğer yandan yeni bölüm fragmanında da Acun Ilıcalı, oyun alanına gelen yarışmacılara kazanmaları halinde elde edecekleri ödülü açıkladı.

Survivor'da kim elendi? 13 Haziran yayınlanan bölümde kim gitti? Survivor 2018'den elenen isim açıklandı. Survivor Ünlülerde kalan yarışmacı isimleri: Adem Kılıççı, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran

Survivor Gönüllülerde kalan yarışmacı isimleri: Anıl Berk Baki, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Hilmicem İntepe, Murat Ceylan, Nagihan Karadere

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ile Nagihan, eleme için birer isim çıkardı. Adem ile Nagihan'ın kararından önce ada konseyinde bir oylama yapılacak ve ilk eleme adayı belirlendi. Oy çokluğu ile MERVE ilk eleme adayı oldu.

Adem eleme adayı olarak HAKAN'ın ismini söyledi.

Nagihan ise üçüncü eleme adayını SEMA olarak belirlemişti.

Acun Ilıcalı, ada konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a ve final hayalerine veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim MERVE oldu. Merve "Buraya kadarmış. ama bu sene çok sakatlıklar yaşadım Survivor'da. Bu beni psikolojik olarak da vurdu. Söyleyecek çok bir şey yok. Herkese çok teşekkür ederim." dedi. Merve arkadaşlarına veda ederek Dominik'ten ayrıldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda Anlat Bakalım oyunu oynandı. Çekişmenin yanında eğlenceli anlara da sahne olan Anlat Bakalım oyununu 10 - 7 Ünlüler takımı kazandı.