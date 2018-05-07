Survivor 65. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Survivor'un bu bölümünde eleme potasına ismi yazılan Turabi ile takım arasında bağlar koptu. Survivor'un iki tane ödül oyunu oynanırken, diğer yandan da eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Toplu SMS sonuçlarına göre Survivor'da kim elendi? Adadan kim gitti? İşte Survivor 65. son bölüm özeti...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? ELİF Mİ, MERVE Mİ, TURABİ Mİ?

Survivor'un ilk dokunulmazlık ödülünü kaybeden Ünlüler birinci eleme adayı olarak Merve'yi, ikinci eleme adayı olarak da Elif'in belirledi. Dünkü bölümde ikinci dokunulmazlık ödülünü kaybeden Ünlüler üçüncü aday olarak Turabi'yi seçti.

Bugün ise eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı toplu SMS sonuçlarına göre elenen isim belirlendi. Buna göre adaya veda eden isim Elif oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: yüz vücut el bakım kremleri ve etli yemek.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler - Gönüllüler)

Adem Kılıçcı ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Adem oldu. Durum 1-0.

Merve ile Yağmur'un yarışında kazanan taraf Yağmur oldu. Durum 1-1.

Mustafa Kemal ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Hilmi Cem oldu. Durum 1-2.

Turabi ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 2-2.

Elif ile Birsen'in yarışında kazanan taraf Birsen oldu. Durum 2-3.

Ümit Karan ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 3-3.

Adem Kılıçcı ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Hilmi Cem oldu. Durum 3-4.

Ümit Karan ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 4-4.

Merve ile Damla'nın yarışında kazanan taraf Merve oldu. Durum 5-4.

Mustafa Kemal ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Hakan oldu. Durum 5-5.

Turabi ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 6-5.

Elif ile Nagihan'ın yarışında kazanan taraf Nagihan oldu. Durum 6-6.

Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 7-6.

Mustafa Kemal ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Mustafa Kemal oldu. Durum 8-6.

Merve ile Nagihan'ın yarışında kazanan taraf Nagihan oldu. Durum 8-7.

Adem Kılıçcı ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Anıl oldu. Durum 8-8.

Turabi ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 9-8.

Elif ile Birsen'in yarışında kazanan taraf Birsen oldu. Durum 9-9.

Kadınlarda Nagihan - Elif'in yarışında Nagihan kazandı erkeklerde Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında Hakan kazandı. Durum 9-10.

Böylelikle Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ikinci ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İlk ödül oyununu kaybeden Ünlüler ikinci ödül oyununda rakibine fark attı. Yemek ödülünü kazanmak için yarışan Ünlüler ve Gönüllüler'in yarışında Ünlüler rakibine fırsat vermeyerek 10'a 4 oyunu kazandı.

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