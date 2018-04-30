Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta farklı bir konsept oluştu ve eleme potasına 5 kişi girdi. Eleme potasında bu akşam 3 kişi Gönüllüler takımından 2 kişi ise Ünlüler takımından bulunuyor. Dengelerin yavaş yavaş değiştiği ve kıyasıya mücadel ile kazanma hırsının arttığı Survivor'da kim elenecek? Survivor ödül oyunlarını kim kazandı?

SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK?

Geçtiğimiz gün Survivor dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler takımı, yapılan ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylamada isimleri aynı sayıda yazılan YAĞMUR ve MURAT eleme adayları oldular. İkinci eleme adayını ise dokunulmazlık kolyesi sahibi Hilmi Cem söyledi ve BİRSEN üçüncü eleme adayı oldu. Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

Survivor eleme adayları dün akşam Ünlüler takımı yarışmacılarından iki kişi oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları teker teker adaya veda etmesini istediği kişinin ismini yazdı. Oylama sonucunda 4 oy Elif, 1 oy Yiğit ve 1 oy Ümit Karan isimleri çıktı. Böylelikle ELİF Ünlüler takımının ilk eleme adayı oldu. Dokunulmazlık kolyesini kazanan Mustafa Kemal de, adaletli olmaya çalıştığını belirtterek Survivor'a beraber geldiği kişinin ismini söyleyeceğini belirtti. Bu sırada Turabi, "Eğer hak hakkaniyette inanıyorsan, bugün yanınızda olamadım. Benim adımı söyle. Kimseyi yakma" dedi. Mustafa Kemal'in bu çıkış karşısında kararından vazgeçmedi ve en düşük performans gösterdiğini gördüğü kişi olarak YİĞİT'in adını söyledi. Böylece yarın akşam yapılacak eleme gecesinde, Gönüllüler takımından 3 kişi Ünlüler takımından 2 kişi potaya girmiş oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk ödül için penaltı oyunu oynandı. Karşılıklı penaltıların atıldığı oyun kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Beraberlik durumuna gelen iki takım da beraberliği son karşılaşmada Ünlüler takımı bozdu. Ve ödül futbol konusunda Ümit Karan ve Mustafa Kemal Kurt gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ünlüler takımının oldu. Oyun sonrası Ünlüler takımı yarışmacıları ödül olan börekleri afiyetle midelerine indirdi.

İkinci ödül oyunu ise pide için oynanıyor. Gönüllüler takımı uzun bir parkurdan oluşan oyuna önde başladı. Oyunu Gönüllüler takımı 10 - 4 kazandı. Böylece Gönüllüler yine bir yemek ödülünü kazanarak moral buldu.

SURVİVOR'DA OYLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

Acun Ilıcalı, geçen hafta Survivor'da yaptığı açıklamada oylama sistemindeki değişikliği anlatmıştı. Acun Ilıcalı, oylama sisteminin değiştiğini ve artık toplu oylama yapılacağını şöyle tariflemişti:

"Survivor'da önce sembol finallerini seyredecek seyircilerimiz. Artık yarı final ve finallere gidiyoruz. Onun sonrasında akşam bir konsey olacak. Bu konseyde toplu oylama yapılacak. Bunun sebebi de bundan sonra Dominik'te sadece bir kez daha oylama yapılacak. Hızlandırılmış çekimler öncesinde bir oylama daha yapılacak, başka da oylama yapılmayacak. Bunun sebebi sizi destekleyenlerin bir akşamlık bir oylamada bize olan başvurulardan en önemlilerinden biri de bu. O akşam ekran başında olamama ihtimali ve oy kullanamama ihtimali ya da o akşamki oylamanın değişkenliği yüzünden herhangi bir yarışmacının mağdur olma ihtimali. Şimdi, neden toplu oylama almıyorduk daha önce? Çünkü karakterlerimizin tam olarak tanınmasını bekliyorduk. Toplu oylama Salı akşamı başlayacak ve Cuma akşamı kapatacağız. Ondan sonra da bir kez daha oylama olacak hızlandırılmış çekimler öncesinde. Başka da oylama olmayacak. Seyircilerimiz için de üç gün boyunca oy kullanma şansı olacak. Bundan sonraki bütün elemeler bu oylamalar üzerinden yapılacak." dedi.

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