Survivor'da dün akşam 25. bölüm heyecanı yaşandı. Nefes nefese geçen mücadelede hem ödül oyununu hem sembolü kazanan takım ve isim belli oldu. Hafta sonu eleme adayları tek tek belirlenecek. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda All Star takımında yarışan Murat Ceylan hastalandığından dolayı ödül oyununda yer alamadı. Ödül oyununun ödülü, All Star takımı kazanırsa ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görüntülemek, Gönüllüler takımı kazanırsa hayranlarından gelen mesajları görüntülemek ve müzik dinlemek olarak açıklandı. Ardından takımlar ilk eşleşmeleri yaptı ve yarışma başladı.

Ödül oyununun ilk karşılaşmasında Yiğit ve Anıl yarıştı. İlk karşılaşmada rakibinden daha iyi performans gösteren Yiğit, All Star takımını 1-0 öne geçti.

İkinci karşılaşmada Sahra ve Birsen karşı karşıya geldi. Parkuru eşit bitiren iki yarışmacı, halka çekme etabına da birlikte geldi. Halka çekme etabında rakibini yenen Birsen, skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü yarışmada Turabi ve Batuhan karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Turabi, halka çekme etabında rakibinden daha iyi performans gösterdi ve All Star takımı 2-1 öne geçti.

Dördüncü karşılaşmada Nagihan ve Elif yarıştı. Parkuru az farkla önde bitiren Nagihan, halka çekme etabında ilk atışı yaptı. Bu etapta Nagihan rakibini mağlup etti ve 2-2 beraberlik sağlandı.

Hilmi Cem ve Ramazan, beşinci yarışmada karşı karşıya geldi. Parkurda çok fazla fark atan Hilmi cem, halka çekme etabına da gelen ilk yarışmacı oldu. Halka çekme etabında Hilmi Cem rakibini mağlup etti ve All Star takımı 3-2 öne geçti.

Altıncı mücadelede Sema ve Funda karşılaşacakken yüzme bölümünde Funda boğulma tehlikesi geçirdi! Etabın başladığı ilk bölümde denizde yüzemeyen Funda, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve cankurtaranlar yardımıyla oyun alanından çıktı.

Altıncı karşılaşmada Damla ve İpek karşılaştı. Parkuru önde bitiren Damla, halka çekme etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Halka çekme etabında küpleri ilk yerine yerleştiren Damla, All Star takımını 4-2 öne geçirdi.

Fazla yüzme bilmeyen Cumali, yedinci karşılaşmaya çıkamadı ve iki takım yarışmacıları arasında küçük bir tartışma çıktı. Ardından Ümit Karan ve Mustafa Kemal yarıştı. Karşılaşmada parkuru önde bitiren Ümit Karan, halka çekme etabına da ilk gelen yarışmacı oldu. Halka çekme etabında rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 4-3'e getirdi.

Sekizinci karşılaşmada Sema ve Yağmur karşılaştı. Halka çekme etabına ilk gelen yarışmacı olan Sema, rakibini mağlup etti ve All Star takımını 5-3 öne geçiren skoru getirdi.

Ümit Karan ve Anıl dokuzuncu mücadelede karşı karşıya geldi. Parkuru az farkla önde bitiren Anıl, atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda Ümit Karan'dan daha iyi performans gösteren Anıl, takımına galibiyeti getirdi ve skor 5-4 oldu.

Elif ve Birsen, onuncu karşılaşmada yarıştı. Parkuru önde bitiren Birsen, halka çekme parkuruna ilk gelen yarışmacı oldu. Halka çekme yarışında galibiyet alan Elif, All Star takımına skoru getirerek 6-4 yaptı.

On birinci karşılaşmada Yiğit ve Ramazan karşılaştı. Mücadelede parkuru önde bitiren Yiğit, halka çekme etabına gelen ilk yarışmacı oldu ve atışlara başladı. Halka çekme parkurunda başarılı olan Ramazan, skoru 6-5'e getirdi.

On ikinci yarışmada Sema ve İpek karşılaştı. Parkuru önde bitiren Sema, halka çekme etabına da ilk gelen isim oldu ve atışlara başladı. Atışlarda İpek rakibini yendi ve skor 6-6 beraberliğe geldi.

Hilmi Cem ve Batuhan, on üçüncü karşılaşmada yarıştı. Parkurda rakibine üstünlük kuran Hilmi Cem, halka çekme etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda Hilmi Cem rakibini mağlup etti ve All Star takımını 7-6 öne geçirdi.

On dördüncü karşılaşmada Sahra ile Nagihan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Sahra, halka çekme etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Nagihan, rakibini mağlup etti ve skor yeniden 7-7 beraberliğe geldi.

On beşinci karşılaşmada Anıl ve Turabi karşılaştı. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atışlara geldi. Atışlarda başarılı olan Anıl, takımını öne geçirdi Gönüllüler takımı skoru 8-7 yaptı.

Damla ve Yağmur, on altıncı mücadelede yarıştı. Etabı önde bitiren Damla, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda da Yağmur'dan başarılı olan Damla, takımına skoru getirdi ve 8-8 oldu.

Ramazan ve Ümit Karan, on yedinci karşılaşmada karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Ümit Karan, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda Ramazan rakibini mağlup etti ve Gönüllüler takımı 9-8 öne geçti.

On sekizinci karşılaşmada Nevin ve Elif yarıştı. Parkuru az farkla bitiren Nevin, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibine üstünlük kuran Elif, skoru aldı ve toplam skor 9-9 oldu ve bayrak yarışına gidildi.

Bayrak yarışında Hilmi Cem & Sema ve Birsen - Anıl ikilisi yarıştı. Yarışmada ilk etapta Sema, rakibini geride bıraktı ve bayrağı alan yarışmacı oldu. Sema'nın bayrağı almasıyla birlikte Hilmi Cem yarışmaya başladı ve hemen ardından da Birsen bayrağı aldı ve Anıl yarışmaya başladı. Hilmi Cem, rakibinden önde parkuru kapattı ve atışlara gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Hilmi Cem, ödülü All Star takımına getirdi.

SURVİVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyununda karşı karşıya gelen iki takımın yarışmacıları, kıyasıya mücadele etti. Sembol oyununda Gönüllüler takımından Nagihan ve Anıl, All Star takımından ise Sahra sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

Murat ve Ramazan ilk karşılaşmada yarıştı. Parkuru önde bitiren Murat, atışa başlayan ilk yarışmacı oldu. Atışlarda masadaki küpü rakibinden daha önce düşüren Murat, Ramazan'ı eledi ve Ramazan sembole veda etti.

İkinci karşılaşmada Turabi ve Cumali karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Turabi, küp devirme etabına gelen ilk yarışmacı oldu. Atışlarda Cumali'den daha iyi performans gösteren Turabi, küpü düşürdü ve Cumali sembole veda etti.

Adem ve Mustafa Kemal, üçüncü karşılaşmada karşılaştı. Parkuru az farkla önde bitiren Adem, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Küpü rakibinden daha önce deviren Adem, Mustafa Kemal'i eledi.

Ümit Karan ve Batuhan, dördüncü karşılaşmada yarıştı. Parkurda başa baş mücadele eden iki isim atışlara geldi. Atışlarda Ümit Karan küpü düşürdü ve Batuhan'ı eledi. Böylece Gönüllüler takımında sembol oyununda başka erkek yarışmacı kalmadı.

Beşinci karşılaşmada Hilmi Cem ve Yiğit karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlarda da kıran kırana yarıştı. Atışlarda Yiğit küpü Hilmi Cem'den daha önce düşürdü ve böylece Hilmi Cem sembole veda eden isim oldu.

Altıncı karşılaşmada Murat ve Turabi mücadelesi izlendi. Parkuru başa baş geçen iki yarışmacı, atışlara da birlikte geldi. Atışlarda daha başarılı olan Turabi, küpü devirdi ve Murat Ceylan'ı sembol oyununda eledi.

Ümit Karan ve Adem, yedinci oyunda karşılaştı. Parkuru az farkla önde bitiren Adem, atışlara başladı ve tek vuruşta küpü düşürdü ve Ümit Karan sembole veda etti. Aynı zamanda Adem, sembol oyununda finale yükselen ilk isim oldu.

Sekizinci oyunda Turabi ve Yiğit yarıştı. Parkurda iyi mücadele eden ve önde gelen Turabi, atışlara başladı. Atışlarda Turabi iki atışta küpü devirdi ve finale yükseldi.

Sembol oyununun finalinde Turabi ve Adem yarıştı. İlk oyunda parkuru az farkla önde bitiren Turabi, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda küpü ilk deviran Turabi, sembol oyununda ilk oyunu kazandı.

Sembol oyununun ikinci oyununda Adem atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda iki yarışmacı da kutuları birlikte düşürdü. Daha sonrasında kamera kayıtlarına bakıldı ve karşılaşmada ilk küpü Adem'in düşürdüğü belirlendi ve ikili arasındaki galibi belirlemek için son yarışmaya gidildi.

Sembol oyununun son oyununda parkuru ikili baş başa bitirdi ve ardından atışlar başladı. Atışlarda küpü ilk deviren Adem, sembol oyununu kazandı ve erkeklerde dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

Kadınlarda ilk mücadelede ise Elif ve Yağmur karşılaştı. Parkuru birebir bitiren iki yarışmacı, atışlara geldi. Atışlarda Yağmur küpü ilk deviren isim oldu ve Elif sembol oyunundan elendi.

Sema ve Birsen, ikinci mücadelede yarıştı. Parkuru önde bitiren Sema, atışlara da ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda küpü deviren Sema, Birsen'i eledi ve bir üst tura çıktı.

Damla ve Nevin, üçüncü mücadelede karşı karşıya geldi. Parkuru birebir bitiren iki yarışmacı, atışlara geldi. Atışlarda küpü ilk deviren Damla, sembol oyununda Nevin'i eledi ve bir üst tura çıktı.

İpek ve Funda, dördüncü karşılaşmada karşılaştı. Parkuru önde bitiren Funda, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Küpü ilk deviren Funda, sembol oyununda İpek'i eledi ve bir üst tura çıktı.

Beşinci karşılaşmada Damla ve Yağmur yarıştı. Parkuru birlikte tamamlayan iki yarışmacı, atışlara geldi. Atışlarda tek atışta küpü masadan düşüren Yağmur, finale çıktı ve Damla'yı sembol oyununda eledi.

Altıncı karşılaşmada Sema ve Funda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Sema, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda küpü ilk deviren Funda, Sema'yı eledi ve sembol oyununda finale yükseldi.

Kadınlar sembol oyununda finalde Funda ve Yağmur karşı karşıya geldi. Sembol oyunu finali ilk karşılaşmasında iki yarışmacı da başa baş bir şekilde atışlara geldi. Atışlarda Yağmur küpü ilk düşüren yarışmacı oldu ve avantajı elde etti. İkinci karşılaşmada da atışlara birlikte gelen yarışmacılar atışlara başladı. Atışlarda Yağmur yine başarılı oldu ve küpü düşürerek kazandı. Böylece kadınlarda sembolün sahibi Gönüllüler takımından Yağmur oldu.

Sembol oyununu kazanan Adem ve Yağmur, akıllı telefon ödülünü kazandı.

SURVİVOR SORU-CEVAP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Finalde Hilmi Cem ve Funda yarıştı. "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün deniz seviyesinden yüksekliği kaç metredir?" sorusuna Hilmi Cem 500 metre, Funda 850 metre yanıtını verdi. Yarışmayı Funda kazandı ve ikinci soru soruldu. İkinci soruda "Kemal Sunal ve Şener Şen, kaç tane filmde beraber rol almıştır?" sorusu soruldu. Hilmi Cem 15, Funda 17 yanıtını verdi. Karşılaşmayı Hilmi Cem kazandı ve skor 1-1 oldu. Son soruda ise "İki kız kardeş tarafından anaokulları için bestelenen 'Happy Birthday To You' şarkısı, kaç yılında bestelenmiştir?" sorusu soruldu. Soruya yanıt olarak Hilmi Cem 1900, Funda 1979 yanıtını verdi. Soruya doğru yanıt veren Hilmi Cem, ödülün sahibi oldu.

Hilmi Cem kazandığı yoğurtlu tatlıyı birlikte yemek için Sema, Murat Ceylan, Turabi ve Ümit Karan'ı seçti.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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