Survivor 2018 35. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dün iletişim ödülü oyununu kazanan All Star takımı bugün oynanan ödül oyununa morali yüksek çıktı. Survivor 2018'de oynanan iletişim oyunlarını hiç kazanamayan Gönüllüler ise ödül oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 35. son bölüm özeti ve ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Survivor'ın 35. bölümü bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Ramazan'ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımında gruplaşmalar başladı. Dün iletişim ödülü oyununu kaybeden Gönüllüler bugünkü ödül oyununu kazanabilmek için tüm kozlarını ortaya koydu. Ödül oyunu şu şekildeydi; yarışmacılar parkurlarda iplere bağlı kutuları son aşamaya kadar getirdi ve finalde 4 adet küpü ilk düşüren yarışmacı takımına puanı kazandırdı. Ödül ise pizza. İki takımında ödülü kazanabilmek için çekişmeli mücadeleleri ekrana geldi. İletişim oyununu kaybetmenin hüznünü yaşayan Gönüllüler, bu yarışmada All Star takımına karşı üstünlük kurdu. Oyunun son karşılaşmasında Sahra ve Nagihan karşılaştı. Karşılaşmadan önce Gönüllüler 9-6 öndeydi. Son mücadeldede Nagihan kritik atışları tamamlayarak takımına galibiyeti getiren isim olu. Ödül oyununun sahibi Gönüllüler.

ÜMİT KARAN, BATUHAN'A SİNİRLENDİ

Ödül oyununda Merve Aydın mağlup olunca kenardan Batuhan'ın kenardan laf atması Ümit Karan'ı sinirlendirdi.

HAKAN İLE ANIL YÜZLEŞTİ

Ada konseyinde Anıl'ın ismini yazan Hakan Hatipoğlu, yazma nedenlerini hem Anıl'a hem de röportajlarında açıkladı.

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