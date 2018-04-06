Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu ve iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı hem ödül oyununda hem de iletişim oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödülün yoğurtlu döner olarak açıklandığı ödül oyununda iki takım yarışmacıları kıran kırana mücadele etti.
Ödül oyununda rakip takıma skorda üstünlük kuran Ünlüler takımı, yoğurtlu döner ödülüne uzanan takım oldu. İşte eşleşmeler ve galip gelen yarışmacılar;
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler takımı, iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İlk oyunda Yiğit ve Hilmi Cem karşılaştı. Parkuru baş başa bitiren ikili atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, Gönüllüler takımına ilk skoru kazandırdı ve 1-0 oldu.
İkinci oyunda Merve ve Damla yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Merve, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu ve ardından atışlar başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Damla, Gönüllüler takımına ikinci skoru getirdi ve 2-0 oldu.
Üçüncü karşılaşmada Adem ve Cumali karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Adem, blok dizme etabında yavaş kalınca Cumali yetişti. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, takımına ilk skoru getirdi ve 2-1 oldu.
Dördüncü oyunda Turabi ve Murat Ceylan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Murat, atışlara ilk gelen isim oldu. Ancak blok dizme etabında Turabi öne geçti ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini yenen Murat, skoru 3-1 yaptı.
Sahra ve Birsen beşinci oyunda karşılaştı. Parkuru önde bitiren Birsen, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, skoru 4-1 yaptı.
Ümit Karan ve Anıl arasındaki altıncı oyunda atış etabına ilk gelen isim Anıl oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Ümit Karan, rakibini mağlup etti ve skor 4-2 oldu.
Yedinci oyunda Berna ve Yağmur yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Berna, blok dizme etabına ilk gelen isim oldu. Blok dizme etabında blokları birlikte tamamlayan iki yarışmacı, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Yağmur, skoru 5-2 yaptı.
Sekizinci karşılaşmada Mustafa Kemal ve Hakan karşılaştı. Parkurda daha hızlı olan Mustafa Kemal, blok dizme etabına geldi. Blokları da rakibinden daha hızlı dizen Mustafa Kemal, atışlara başladı. Atışlarda Hakan'ı mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 5-3'e getirdi.
Dokuzuncu oyunda Turabi ve Cumali karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Turabi, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda Cumalİ'den daha önce blokları deviren Turabi, skoru 5-4 yaptı.
Onuncu oyunda Sahra ve Funda yarıştı. Parkuru başa baş tamamlayan iki yarışmacı, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Sahra, skoru 5-5 yaptı.
Adem ve Hakan on birinci oyunda yarıştı. Kıyasıya mücadelenin geçtiği Adem - Hakan eşleşmesinde iki yarışmacı parkuru birlikte bitirdi. Atışlara da beraber başlayan iki yarışmacıdan Adem, tüm blokları daha önce devirdi ve böylece Ünlüler takımı 6-5 öne geçti. Böylece Ünlüler takımı ilk defa öne geçti.
Ümit Karan ve Hilmi Cem, on ikinci karşılaşmada karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren ikili, blok dizme etabını da birlikte tamamladı ancak Ümit bir bloğu ters koyunca Hilmi Cem avantaj yakaladı ve atışlarda rakibini mağlup ederek skoru 6-6 yaptı.
Merve ve Birsen, on üçüncü oyunda yarıştı. Parkuru rakibinden önde tamamlayan Merve, atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, Ünlüler takımını yeniden öne geçirdi ve 7-6 oldu.
On dördüncü oyunda Yiğit ve Anıl karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, blok dizme etabına geldi. Blokları daha önce dizen Yiğit, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini yenen Anıl, skoru 7-7 beraberliğe getirdi. Anıl, daha sonrasında dizinden sakatlandı.
Berna ve Nagihan, on beşinci oyunda karşılaştı. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, blokları dizmeye başladı. Atışlara ilk başlayan isim olan Berna, rakibine mağlup oldu ve Nagihan kazandı. Böylece skor 8-7 oldu ve Gönüllüler yeniden öne geçti.
On altıncı oyunda Mustafa Kemal ve Murat yarıştı. Parkuru birlikte tamamlayan iki isim, blokları dizmeye başladı. Blok dizme etabını öndde bitiren Mustafa Kemal, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru 8-8 yaptı ve yeniden eşitlik sağlandı.
Merve ve Damla, on yedinci oyunda karşılaştı. Parkuru önde bitiren Merve, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Damla, Gönüllüler takımını 9-8 öne geçirdi.
On sekizinci oyunda Adem ve Hilmi Cem karşı karşıya geldi. Parkuru birlikte tamamlayan iki yarışmacı, atışlara başladı. Atış etabında rakibini mağlup eden Adem, skoru 9-9'a getirdi.
Skorun 9-9 olmasıyla birlikte bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışında Ümit-Merve ve Hilmi Cem-Damla yarıştı. Rakiplerinden daha iyi performans gösteren Ümit ve Merve, takımlarına skoru kazandırdı ve iletişim oyunu Ünlüler takımının oldu: 10-9
İletişim ödülünü Ünlüler takımının kazanmasıyla birlikte Survivor 2018'de Gönüllüler takımı iletişim ödülünü hiç kazanamamış oldu.
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