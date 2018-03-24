Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranında izleyicinin karşısına çıktı. Survivor'da gün geçtikçe heyecanın daha da arttığı ödül oyunlarında dün kazanan takım gönüllüler oldu. Ödül oyunu hetbol oyunuydu ve bu oyundan gönüllüler galip gelerek hamburger ödülünün sahibi oldu. Bu akşam yayınlanan bölümde ise iletişim oyunu oynandı. 140 metrelik parkur Survivor tarihinin en uzun parkuru olma özelliği taşıyor. Oyun sırasında Murat Ceylan yarışırken, Anıl'ın söylediği söz Murat'ı çileden çıkardı. İşte Survivor ödül oyununun kazananı...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim ödüllü oyun için kıyasıya mücadele yaşandı. 8 - 0 geriden gelen Gönüllüler takımı 3 kere üst üste kazansa da All Star takımı 10 - 3 yaparak ödülün sahibi oldu. All Star takımı aileleriyle iletişim kurabilmenin heyecan ve sevincini yaşadı. Mektuplar okunurken duygusal anlar yaşandı. Gönüllüler takımı ise kaybettikleri oyunun değerlendirmesini kendi aralarında yaptı.

SEMBOL OYUNUNUN GALİBİ KİMLER OLDU?

Günün erkeklerde en hızlı 2 yarışmacısı kıyasıya mücadelenin ardından Adem ve Batuhan olarak karşı karşıya geldi. Sembol oyununda erkeklerin finalinde sembolü kazanan isim Adem oldu. Günün kadınlarda en hızlı 2 yarışmacısı yine kıyasıya mücadelenin ardından Yağmur ve Nagihan karşı karşıya geldi. Sembol oyununda kadınların finalinde sembolü kazanan isim Yağmur oldu.

Gecenin sonunda yapılan bilgi yarışmasında Nagihan birinci geldi ve ödülünü Nevin ile birlikte yedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER