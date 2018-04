Survivor 2018 39. yeni bölümüyle bu akşam Tv8'de seyircisiyle buluşacak. Survivor 2018'de Gönüllüler takımının All Star'a karşı güçsüz kalması ve istenilen rekabetin bulunamaması sonraası Acun Ilıcalı, All Star-Gönüllüler formatının kalktığını duyurdu. Böylelikle Ünlüler-Gönüllüler adı altında devam edilecek Survivor 2018'de All Star takımından Hilmicem, Murat Ceylan ve Damla Can, Gönüllüler takına geçiş yaptı. Gönüllüler'den Mustafa Kemal ise All Star takımına geçti. İki yeni takım da bu akşam ilk kez karşı karşıya çıkacak. Survivor'ın bugünkü bölümünde iletişim oyunu oynanacak. İşte 5 Nisan Survivor yeni bölüm fragmanı...

SURVİOR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'da yeni format heyecanı yaşanıyor. İki takımda da değişiklik olması sonrası yeni rekabetin nasıl olacağı merak konusu. All Star takımından Hilmicem, Murat Ceylan ve Damla Can, Gönüllüler takına geçiş yaparken Gönüllüler takımından Mustafa Kemal ise All Star takımına geçiş yaptı ve iki yeni takım da ilk kez bu akşam karşılaşacak. Yeni bölüm fragmanında All Star takımının birbirine veda ederken duygu dolu anları gözlerden kaçmıyor. İşte Survivor 39. yeni bölüm fragmanı;

NEVİN YANIT, SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Survivor'ın geçtiğimiz bölüm yapılan ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Birinci eleme adayı olan Nevin Yanıt, ikinci eleme adayı Yağmur ve üçüncü eleme adayı Birsen'in çıktığı potada elenen isim Nevin Yanıt oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIM

Survivor'ın yeni kadroları şu şekilde;

1. takım (YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMI): Hakan - Nagihan - Hilmi Cem - Murat - Damla - Anıl - Cumali - Funda - Yağmur - Birsen

2. takım (YENİ ÜNLÜLER TAKIMI): Ümit Karan, Turabi, Adem, Yiğit, Sema, Berna, Elif, Merve, Sahra, Mustafa Kemal

