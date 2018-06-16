Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut'a rol verecekti ancak skandal iddianın üzerine Talat Bulut'u kadrodan çıkardı. Kırmızıgül, yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu.



Talat Bulut 'Mucize'nin ilk serisinde 'Öğretmen Mahir' rolündeydi.

Talat Bulut'un rol arkadaşı Eda Ece de Özge Şimşek'e destek verdi.

Mahsun Kırmızıgül, 'Mucize' filminin ilk serisinde Talat Bulut'a rol vermişti.