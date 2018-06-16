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‘B VE C PLANIMIZ VAR’

Bulut, “Trollerin zararını çekiyorum, onların işi. Sokakta olumsuz bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum, yakında herkes de öğrenecek. Ortak açıklama yapan yapımcıları ve yönetmenleri tanımıyorum. Yapımcı tarafından tebliğ edilen bir şey yok. Yargıyı bekleyelim, B-C planımız var.” dedi.