Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein New York'ta polise teslim oldu.

Kelepçeli bir şekilde New York mahkemesine getirilen Weinstein'ın tecavüz ve cinsel taciz iddialarıyla yargılanacağı ifade edildi.

Mahkeme, Weinstein için 1 milyon dolar nakit kefalet belirledi. Weinstein'ın izleme cihazı takmasına karar verildi. Weinstein bu süre boyunca New York ve Connecticut dışına çıkamayacak.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Weinstein, genç kadınları istismar edebileceği durumlara çekmek için pozisyonunu, parasını ve gücünü kullandı" ifadelerine yer verildi.

Weinstein daha önce yaptığı açıklamalarda rıza dışı cinsel ilişki iddialarının tamamını reddetmişti.

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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