Taco Adana tarifi

Şef Erdal Arğiş'in Aztek usulü taco Adana tarifini aldık. HT Cumartesi'nden Nur Toprakoğlu'nun haberi...
Taco Adana
100 gr yayla biberi n 100 gr kapya biber
50 gr Meksika biberi
100 gr kuru soğan
10 gr sarımsak
1 kg kuzu kıyma
200 gr kuyruk yağı
15 gr tuz
15 gr pul biber
Tortilla ekmeği için
500 gr kuru mısır
15 gr lime ya da limon suyu
5 litre su
15 gr tuz
12 gr kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç)
Hazırlanışı
Adana kepap için bütün malzemeyi zırhta veya bıçak yardımıyla ya da blender’da çekin ve 2 saat buzdolabında dinlendirip şişe geçirdiğiniz köfteler hazırlayıp pişirin. Tortilla ekmeği için malzemelerin tümünü derin bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayan karışımı 12 saat dinlendirin. Daha sonra süzüp mutfak robotu yardımıyla hamur haline getirin. Ardından 30 gramlık bezeler hazırlayın. Bezeleri incecik açıp gözleme gibi pişirin. Saçta pişirdiğiniz tortilla ekmeklerini Adana’larla servis edin. Üzerlerini maydanoz ve küp küp doğradığınız domatesle süsleyip servis edebilirsiniz.