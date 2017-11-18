Taco Adana tarifi

Şef Erdal Arğiş'in Aztek usulü taco Adana tarifini aldık. HT Cumartesi'nden Nur Toprakoğlu'nun haberi...

Taco Adana

100 gr yayla biberi n 100 gr kapya biber

50 gr Meksika biberi

100 gr kuru soğan

10 gr sarımsak

1 kg kuzu kıyma

200 gr kuyruk yağı

15 gr tuz

15 gr pul biber

Tortilla ekmeği için

500 gr kuru mısır

15 gr lime ya da limon suyu

5 litre su

15 gr tuz

12 gr kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç)

Hazırlanışı

Adana kepap için bütün malzemeyi zırhta veya bıçak yardımıyla ya da blender’da çekin ve 2 saat buzdolabında dinlendirip şişe geçirdiğiniz köfteler hazırlayıp pişirin. Tortilla ekmeği için malzemelerin tümünü derin bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayan karışımı 12 saat dinlendirin. Daha sonra süzüp mutfak robotu yardımıyla hamur haline getirin. Ardından 30 gramlık bezeler hazırlayın. Bezeleri incecik açıp gözleme gibi pişirin. Saçta pişirdiğiniz tortilla ekmeklerini Adana’larla servis edin. Üzerlerini maydanoz ve küp küp doğradığınız domatesle süsleyip servis edebilirsiniz.