Taksim Meydanı'nda evlilik teklifi etti

Her gün binlerce kişinin uğrak mekânı olan Taksim Meydanı, bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Ramazan Toğuç adlı genç, kız arkadaşı Aynur Çetin’e Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın önünde evlilik teklifinde bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kız arkadaşının adının baş harflerini çiçeklerden yaptığı kalp içine yazan Ramazan Toğuç, anıtın etrafını da balonlarla süsledi. İki arkadaşının yardımıyla “Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” pankartı açan Toğuç, anıtın önünde randevulaştığı kız arkadaşını beklemeye baş- ladı. Bu ana tanıklık etmek isteyen vatandaşları da anıtın önünde halka oluşturdu. Aynur Çetin’in alana gelmesiyle birlikte kız arkadaşına kırmızı gül uzatan ve önünde diz çözen Toğuç, yüzüğü cebinden çıkararak, “Bir ömür benimle var mısın? Benimle evlenir misin?” diye sordu. Aynur Çetin’in teklifi kabul etmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar çifti coşkuyla alkışladı. Batmanlı Ramazan Toğuç, “Özellikle Taksim’i seçtim. Daha güzel buldum” derken Aynur Çetin ise “Çok mutluyum, hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu” diye konuştu.