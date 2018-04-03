Taksim’den Yenikapı istikametine gitmek isteyen yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam 19:00 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim'den metroya binerek Yenikapı’ya gitmek isteyen Cemal Erdem'in ayağı kapıya sıkıştı. Olayı fark eden güvenlik görevlisi koşarak yaşlı adamın ayağını sıkıştırdığı yerden çıkardı ancak dengesini kaybetmesi sonucu yaşlı adamla birlikte yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Cemal Erdem sedye ile dışarı çıkartıldı. Ambulansa bindirilen Erdem daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle metro seferlerinde bir aksama yaşanmazken, hastaneye kaldırılan Cemal Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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