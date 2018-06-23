HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, “Zeyno annesiyle birlikte Ankara’da yaşadığı için ona İstanbul’u gezdiriyorum. Her gün başka bir yere gidiyoruz. Zeyno’yla vakit geçirmek en büyük keyfim” dedi.

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