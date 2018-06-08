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Rol aldığı ‘Çocuklar Duymasın' dizisinin sezon finali yaptığını hatırlatan Tamer Karadağlı, “Önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Her zaman çok konuşulan bir dizi oldu. Türk insanı bu aileyi seviyor. Dolayısıyla da hoşuna gidiyor. Gerçeğe çok yakın bir dizi olduğu için seviliyoruz” diye konuştu.