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Aldığımız destek sonucunda daha da çıldırdı ve çılgına döndü. Eşime tüfek ile ateş etti. Buna rağmen kendisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Çok endişeliyim.Biz eşimle bu konu ile ilgili elimizden geleni yapacağız.” dedi.