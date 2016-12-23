Etli Keşkek Malzemeleri



500 gr buğday

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı



Üzeri için;

300 gr dana kuşbaşı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Pulbiber



Etleri, biber-ve domates salçasını, kaynar suyu ekleyip düdüklü tencerede pişirin.



Etli Keşkek Nasıl Hazırlanır?

Akşamdan suda beklettiğiniz buğdayları ayrı bir tencerede haşlayın. Kaynayan buğdayların üzerine haşlanmış nohutlarınızı ve tereyağı ekleyip pişirin , sunum tabağına alın. Etlerinizi üzerine koyup pulbiberli yağ gezdirin. Keşkeğiniz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.