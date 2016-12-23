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etli keşkek tarifi
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Etli keşkek tarifi

Etli keşkek nasıl yapılır? İşte tarifi...

23 Aralık 2016 Cuma, 10:45:55 Güncelleme: 10:56:01

Etli Keşkek Malzemeleri

500 gr buğday
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;
300 gr dana kuşbaşı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Pulbiber

Etleri, biber-ve domates salçasını, kaynar suyu ekleyip düdüklü tencerede pişirin.

Etli Keşkek Nasıl Hazırlanır?

Akşamdan suda beklettiğiniz buğdayları ayrı bir tencerede haşlayın. Kaynayan buğdayların üzerine haşlanmış nohutlarınızı ve tereyağı ekleyip pişirin , sunum tabağına alın. Etlerinizi üzerine koyup pulbiberli yağ gezdirin. Keşkeğiniz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.

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