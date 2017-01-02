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şiyevdiz çorbası tarifi
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Gaziantep'ten şiyevdiz çorbası

Gaziantep sofrasından lezzetli bir seçenek, şiyevdiz çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:45:49 Güncelleme: 11:59:34

Gaziantep sofrasından şiyevdiz çorbası malzemeleri

500 gram kuzu kuşbaşı.
1 su bardağı nohut.
2 kilo taze sarımsak.
1 kilo taze soğan.
700 gram süzme yoğurt.
1 çay bardağı süt.
1 adet yumurta.

Sosu içi
1 yemek kaşığı kuru nane.
1 çay kaşığı karabiber.
1 çay bardağı sıvı yağ.

Gaziantep Şiyevdiz Çorbası Tarifi
Kuzu kuşbaşı ete 1 gün önceden ıslatılmış nohut eklenip, düdüklü tencerede haşlanır. Diğer tarafta taze soğan ve taze sarımsak doğranıp tencereye alınır. Haşlanan et ve nohut suyu ile beraber yeşillikler de eklenir. Bu pişerken başka bir tencerede 1 yumurta, 1 çay bardağı süt ve 700 gram süzme yoğurt ile hep aynı yönde karıştırılarak pişirilir ve terbiyesi hazırdır. Topaklanmaması adına pişirirken rondo ile çırçabilirsiniz, Hazırlanan terbiye yavaş yavaş çırpılarak yemeğin üzerine eklenir. Bir taşım kaynayınca altı kapatılır.
Sunuma alındığında sıvı yağ kızdırılıp bir kepçeye konur. Nane ve karabiber eklenip üzerine dökülür. Afiyet olsun!

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