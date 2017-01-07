Meyveli Tahinli Sabayon Malzemeleri
- 3 adet milföy hamuru
- 200 gr tahin helvası
- 4 yumurta sarısı
- Yarım limon
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 100 gr böğürtlen
- 100 gr yaban mersini
- 100 gr çilek
- 150 gr beyaz çikolata
- 2 adet kivi
- 2 dal taze nane
Meyveli Tahinli Sabayon Tarifi
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize milföy hamurlarını dizip çatalla delin ve şeker serpiştirin önceden ısıttığınız 180 derecede 15 dk pişirin.
Tahin helvanızı su ve limon suyu ekleyerek ezin, çırpın.
Yumurta sarılarını cam bir kaba koyup çırparak benmari usulü pişirin. Helva sosunu ilave edip birlikte çırpın.
Beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin.
Meyveleri küp küp doğrayın.
Fırından çıkan milföy hamurlarının ortasını açarak önce çikolata sosunu sonra meyvelerimizi en son tahinli sosumuzu döküp pudra şekeri serpin. Taze nane ile süsleyip ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER