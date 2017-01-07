Meyveli Tahinli Sabayon Malzemeleri

3 adet milföy hamuru

200 gr tahin helvası

4 yumurta sarısı

Yarım limon

2 yemek kaşığı toz şeker

100 gr böğürtlen

100 gr yaban mersini

100 gr çilek

150 gr beyaz çikolata

2 adet kivi

2 dal taze nane

Meyveli Tahinli Sabayon Tarifi

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize milföy hamurlarını dizip çatalla delin ve şeker serpiştirin önceden ısıttığınız 180 derecede 15 dk pişirin.



Tahin helvanızı su ve limon suyu ekleyerek ezin, çırpın.



Yumurta sarılarını cam bir kaba koyup çırparak benmari usulü pişirin. Helva sosunu ilave edip birlikte çırpın.



Beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin.



Meyveleri küp küp doğrayın.



Fırından çıkan milföy hamurlarının ortasını açarak önce çikolata sosunu sonra meyvelerimizi en son tahinli sosumuzu döküp pudra şekeri serpin. Taze nane ile süsleyip ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.