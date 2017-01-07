07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
meyveli tahinli sabayon tarifi
TARİFLER

Meyveli tahinli sabayon tarifi

Meyvelerle bezeli milföy tatlısı yemek isteyenler için, işte meyveli tahinli sabayon tarifi...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:53:51 Güncelleme: 11:56:03

Meyveli Tahinli Sabayon Malzemeleri

  • 3 adet milföy hamuru
  • 200 gr tahin helvası
  • 4 yumurta sarısı
  • Yarım limon
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 100 gr böğürtlen
  • 100 gr yaban mersini
  • 100 gr çilek
  • 150 gr beyaz çikolata
  • 2 adet kivi
  • 2 dal taze nane

Meyveli Tahinli Sabayon Tarifi

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize milföy hamurlarını dizip çatalla delin ve şeker serpiştirin önceden ısıttığınız 180 derecede 15 dk pişirin.

Tahin helvanızı su ve limon suyu ekleyerek ezin, çırpın.

Yumurta sarılarını cam bir kaba koyup çırparak benmari usulü pişirin. Helva sosunu ilave edip birlikte çırpın.

Beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin.

Meyveleri küp küp doğrayın.

Fırından çıkan milföy hamurlarının ortasını açarak önce çikolata sosunu sonra meyvelerimizi en son tahinli sosumuzu döküp pudra şekeri serpin. Taze nane ile süsleyip ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Etli ekmek tarifi
TARİFLER

Etli ekmek
Kış salatası tarifi
TARİFLER

Kış salatası
Zeytinyağlı yer elması tarifi
TARİFLER

Zeytinyağlı yer elması
Somonlu sarma tarifi
TARİFLER

Somonlu sarma

Piroh tarifi
TARİFLER

Piroh

Ispanak yatağında kivi soslu pirzola tarifi
TARİFLER

Ispanak yatağında kivi soslu pirzola
Meyveli tahinli sabayon tarifi
TARİFLER

MEYVELİ TAHİNLİ SABAYON
Somonlu sarma tarifi
TARİFLER

SOMONLU SARMA

Etli ekmek tarifi
TARİFLER

ETLİ EKMEK
Zeytinyağlı yer elması tarifi
TARİFLER

ZEYTİNYAĞLI YER ELMASI
Ispanak yatağında kivi soslu pirzola tarifi
TARİFLER

ISPANAK YATAĞINDA KİVİ SOSLU PİRZOLA
Kış salatası tarifi
TARİFLER

KIŞ SALATASI