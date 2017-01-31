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Madımak tarifi

Yöresel lezzetlerin en güzellerinden biri, madımak nasıl pişirilir? İşte madımak tarifi...

31 Ocak 2017 Salı, 10:44:54 Güncelleme: 10:46:53

Madımak Malzemeleri

  • 1 kg madımak
  • 2 adet kuru soğan
  • 150 gr pastırma
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Sıvı yağ 
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber

Madımak Nasıl Hazırlanır?

1- Madımaklar ayıklanıp yıkanarak ince ince kıyılır.

2- Kuru soğan ince yemeklik doğranır.
 
3- Sıvı yağ ve tereyağ eklediğimiz tenceremizde soğanlar ve sarımsaklar pembeleşene kadar kavrulur.
 
4- Salçalar, ince dilimlediğiniz pastırmalar, tuz, baharatlar eklenir. Madımaklar ilave edilir.
 
5- Madımaklar biraz kavrulunca sıcak su eklenerek pişmeye bırakılır. Afiyet olsun!

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