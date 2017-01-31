madımak tarifi

Madımak Malzemeleri
- 1 kg madımak
- 2 adet kuru soğan
- 150 gr pastırma
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pulbiber
Madımak Nasıl Hazırlanır?
1- Madımaklar ayıklanıp yıkanarak ince ince kıyılır.
2- Kuru soğan ince yemeklik doğranır.
3- Sıvı yağ ve tereyağ eklediğimiz tenceremizde soğanlar ve sarımsaklar pembeleşene kadar kavrulur.
4- Salçalar, ince dilimlediğiniz pastırmalar, tuz, baharatlar eklenir. Madımaklar ilave edilir.
5- Madımaklar biraz kavrulunca sıcak su eklenerek pişmeye bırakılır. Afiyet olsun!
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