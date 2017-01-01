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Yalancı dolma tarifi ve malzemeleri! Yalancı dolma nasıl yapılır?

Hem pratik hem de leziz yalancı dolma nasıl yapılır? İşte yalancı dolma malzemeleri ve yapılışı...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:27:49 Güncelleme: 10:51:25

Yalancı dolma malzemeler

1 kilo yaprak
6 adet kuzu gerdan

Yalancı dolma iç harcı
2 su bardağı orta boy bulgur
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
Yarım demet taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarim demet dereotu
200 gr Kemah peyniri
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
Pul biber
Karabiber
Tuz

Yalancı dolma nasıl yapılır?

Etlerimizi sıcak tencerede mühürleyin. İç harcı için; Ayrı bir tencerede incecik doğradığımız soğanları tereyağ-sıvıyağ karışımı ile kavurun. Bulguru ve salçayı ekleyin kavurmaya devam edin. Suyunu ilave edin. Pişen ve demlenen bulguru ayrı bir kaba alın. Maydanoz, taze soğan, dereotunu incecik kıyın. Taze yeşillikleri, peyniri, pul biberi, karabiberi, tuzu bulgura karıştırın. Yaprakları tek tek alıp elinizle hafifçe sıkarak süzün. Sap kısımlarını kesip parlak yüzü altta kalacak şekilde tezgaha yayın. Uç kısımlarına iç harç yayıp yerleştirin. Yaprakların iki ucunu içe doğru katlayın ve incecik sarın. Hazırladığınız dolmaları mühürlenen etlerin üzerine dizin. Tenceremize su ekleyin, dolmaların üzerine tabak koyun, kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun. 

 

 

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