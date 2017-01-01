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Peynirli su böreği tarifi ve malzemeleri! Peynirli su böreği nasıl yapılır?

Leziz mi leziz peynirli su böreği nasıl yapılır? İşte kimsenin reddedemeyeceği peynirli su böreği malzemeleri ve yapılışı...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:38:53 Güncelleme: 10:51:06

Peynirli su böreği malzemeler

Peynirli su böreği hamuru
4 adet yumurta
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un

Ara katları yağlamak için;

3 yemek kaşığı tereyağı

Peynirli su böreği iç harcı
Yarım kilo yağlı beyaz peynir
Bir tutam maydanoz

Peynirli su böreği üzeri
2 su bardağı maden suyu
2 su bardağı su

Peynirli su böreği nasıl yapılır?

Hamuru için yumurtalar kırılır, içine tuz ve suyu konur. Kontrollü olarak unu katılarak hamur yoğurulur. Hamurdan 18 beze çıkartılır. Bezeler tabak büyüklüğünde açılır. Bezelerin araları eritilmiş tereyağı ile yağlanır ve 9’lu iki grup yapılarak üst üste konur. Hamurların tereyağı donup kolay açılması için buzdolabına konup yaklaşık 20 dakika bekletilir. İlk grup hamur alınır. Hepsi birden tepsi büyüklüğünde açılır. Tepsi tereyağı ile yağlanır ve açılan hamur konur. Üzerine ufalanmış peynir ve maydanoz konur. Diğer hamur da dolaptan çıkartılıp açılır ve tepsiye, peynirlerin üzerine serilir. Börek, araları fazla kesilmeden dilimlenir ve üzeri eritilmiş tereyağı ile yağlanır. 180 dereceye ayarlanmış fırına atılır. Üzeri kızarmaya dönmeden fırından alınır. Maden suyu ve su böreğin tamamına değecek şekilde dökülür. Börek tekrar fırına atılır ve kızarana kadar pişirilir. 

 

 

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