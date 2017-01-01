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İçli kete tarifi ve malzemeleri! İçli kete nasıl yapılır?

Leziz mi leziz içli kete nasıl yapılır? İşte içli kete tarifi ve malzemeleri...

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:47:02 Güncelleme: 17:49:13

İçli kete malzemeler

Hamuru için;
2 yk kuru maya
1 yk toz şeker
1 çay bardağı erimiş tereyağı
2 su bardağı süt
Aldığı kadar un

İç harcı için;
3 su bardağı un
125 gr tereyağı
125 gr margarin
Yarım su bardağı sıvıyağ
Tuz

Üzeri İçin;
2 adet yumurta
Hamurları Yağlamak İçin;
200 gr tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ

İçli kete nasıl yapılır?
Hamur malzemelerini yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde edin. Hamur 15 dakika dinlenip kendine gelince 6 bezeye ayırın. İlk bezeyi açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açıp başka bir yere serin ve üzerini erittiğiniz yağla bolca yağlayın. Diğer 2 bezeyi de sırayla ilk yufkanın üstüne serip aynı işlemleri tekrarlayın. Geri kalan 3 bezeye de aynı işlemi yapın. Böylece 3’li katman halinde iki grup yufka elde etmiş olduk. İlk yufkanın kenarlarını karşılıklı kapatın ve yağının donması için dolaba koyun.
Dolaptan çıkardığınız yufkaları iri iri kareler dilimleyin. Her karenin ortasına hazırladığınız içten koyun ve karşılıklı köşeleri kapatın ve kapattığınız kısımları ters çevirerek tepsiye dizin. Üzerine yumurta sürün ve 200 dereceye ayarlı fırında pişirin. 

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