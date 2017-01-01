İçli kete tarifi ve malzemeleri! İçli kete nasıl yapılır?

İçli kete malzemeler

Hamuru için;

2 yk kuru maya

1 yk toz şeker

1 çay bardağı erimiş tereyağı

2 su bardağı süt

Aldığı kadar un

İç harcı için;

3 su bardağı un

125 gr tereyağı

125 gr margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

Tuz

Üzeri İçin;

2 adet yumurta

Hamurları Yağlamak İçin;

200 gr tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

İçli kete nasıl yapılır?

Hamur malzemelerini yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde edin. Hamur 15 dakika dinlenip kendine gelince 6 bezeye ayırın. İlk bezeyi açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açıp başka bir yere serin ve üzerini erittiğiniz yağla bolca yağlayın. Diğer 2 bezeyi de sırayla ilk yufkanın üstüne serip aynı işlemleri tekrarlayın. Geri kalan 3 bezeye de aynı işlemi yapın. Böylece 3’li katman halinde iki grup yufka elde etmiş olduk. İlk yufkanın kenarlarını karşılıklı kapatın ve yağının donması için dolaba koyun.

Dolaptan çıkardığınız yufkaları iri iri kareler dilimleyin. Her karenin ortasına hazırladığınız içten koyun ve karşılıklı köşeleri kapatın ve kapattığınız kısımları ters çevirerek tepsiye dizin. Üzerine yumurta sürün ve 200 dereceye ayarlı fırında pişirin.