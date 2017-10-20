Çan, binanın dört yıllık yenileme çalışmalarının başlamasından bu yana kapalıydı. 11 Kasım'da Ateşkes Günü, Pazar Anması ve Noel tatili boyunca yeniden çalacak.

Westminister Sarayı'nın yanında bulunan ünlü 96 metrelik kulede bulunan çan, bu vesileyle yeniden çalışacak. 9 Kasım'da sabah 09.00'dan 12 Kasım'da saat 01.00'e kadar, 23 Aralık'tan 1 Ocak 2018'de saat 01.00'e kadar çalmaya başlayacak. Ancak parlamento yetkilileri, 11 haftalık bir aradan sonra 'hafif hatalar' beklediklerini açıkladı.

"Yenileme projesinde herhangi bir aksama olmadan, her zaman önemli ulusal etkinlikler için çalması niyetimiz var" ifadesine yer verildi.

21 Ağustos'da başlayan yapının gerekli tadilat çalışmaları bittiğinde maliyeti yaklaşık 80 milyon Dolar kadar olacak. Saat yüzleri ve mekanizması, kule duvarlarındaki çatlaklar ve çatıdaki aşınmaların onarılmasının yanı sıra, saatin yüzünün kenarlarının 19. yüzyıldaki orijinal rengine dönük olarak restore ediliyor. Kule merdivenlerine alternatif olarak bir asansör de kurulacak ve saati aydınlatan ışıkların yerini alçak enerjili LED'ler alacak.

1856'da meclis mimarı Augustus Pugin tarafından neogotik tarzda tamamlanan kule, zamanla önemli ölçüde bozulma yaşadı ve şimdi dikey olarak 46 santimetre eğiklik mevcut.

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