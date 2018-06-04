ABD üst düzey yetkilisinin aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında yer aldığı üç generalini değiştirdi. Güney Kore medyası, 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek Kim'in Trump'la tarihi zirve öncesinde söz konusu hamleyi yaparak yakın çevresindeki beyin takımını değiştirdiğini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, ismi açıklanmayan bir ABD'li üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim'in zirve öncesinde ordu komutanlarından üçünün görevine son verdiğini bildirdi.

Koltuğunu kaybedenler arasında ülkenin bir önceki lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jong Il'in sırdaşı olan Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Myong Su'nun yer alması dikkat çekerken, Kuzey Kore Savuma Bakanı Pak Yong-sik'in yerine Birinci Bakan Yardımcısı No Kwang-chol, Genelkurmay Başkanı Ri Myong-su'nun yerine yardımcısı Ri Yong-gil ile Kuzey Kore Ordusu Genel Siyasi Büro Direktörü Kim Jong-gak'ın yerine de Kim Su-gil getirildi.

Pyongyang yönetimi ise henüz üç generalin kovulup yerine yenilerinin getirildiğini resmen doğrulamadı.

ABD medyasında bu değişiklikle ilgili farklı senaryolar yer alıyor. Kim'in yaşlıların yerine daha genç askerleri göreve getirerek ABD ve müttefikleriyle yaşanabilecek muhtemel tuhaflıkları aşmayı hedeflediği belirtilirken, diğer yandan ABD ve Güney Kore politikasına karşı olan isimleri görevden aldığı da diğer bir seçenek olarak gösterildi.

İstihbarat kaynakları Pyongyang yönetiminin yeni atamalarda "son dönemdeki diplomatik açılıma ayak uydurabilecek esneklikteki" isimleri tercih ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimin ayrıca, değişikliklerle diplomatik adımlara itiraz edebilecek ordu mensuplarını "hizaya getirmeyi amaçladığı" yorumları yapılıyor.

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