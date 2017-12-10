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Birçok piyasa balonu gibi lale çılgınlığında da balon fiyatlar tepe noktasına çıkınca patladı. Önceki getirilere kendini kaptıranlar daha fazla para kazanmak adına her seviyeden lale soğanı alıp bunu istedikleri zaman satabileceklerini düşünmüştü.

Ancak gerçek onların beklediği gibi olmadı. Bir domino etkisi ile fiyatlar bir anda baş aşağı gitmeye başlarken, ortada alıcı kalmadı ve binlerce insan ellerinde altın fiyatına satın alınmış lale soğanları ile kalakaldı.