Tarlalarına bile gitmek istemiyorlar

Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde tarım arazilerinin olduğu boş alana atılan hayvan leşi koku ve tehlike saçıyor. Neden öldüğü ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen inek leşi, tarlalarına gelen vatandaşları mikrop kapma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Hayvan leşini yemek için Karayahşiler ve Akçaköy Mahallesi'nden çok sayıda çoban köpeğinin meraya geldiğine dikkat çeken köylüler "Ölen bir hayvanı açık alan atmak büyük sorumsuzluk" diyerek tepki gösterdi. Bölgeye daha önce de tavuk leşleri atıldığını belirten mahalle sakinleri "Kurutma kanalına daha önce tavuk leşleri atılıyordu şimdi inek leşi getirip atmışlar. Hayvanın leşi sıcağın da etkisiyle şişmiş ve kötü koku yayıyor. Leş kokusuna köyden köpekler geliyor, yiyor sonrada dönüyor. Bu hayvan neden öldü hastalık mı var? Burada durduğu sürece bakteri üretiyor mu bilmiyoruz. Bu leşin bir an önce buradan kaldırılması gerek. Tarlaya geldiğimizde köpekler insanlara saldırıyor" dedi.

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