Tarkan Almanya’ya yerleşiyor, oturma izni aldı!

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HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek’le hayatını birleştiren, Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye lüks villa satın alan Megastar, oturma izni için Alman Başkonsolosluğu’na başvurdu.