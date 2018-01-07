Taşeron işçilerin kadro başavuruları devam ediyor. Taşeron işçilerin kadro başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle başvuru esnasında eksik evrak çıkması durumunda başvuru kabul edilmiyor. Taşeron işçiler için son başvuru tarihi de giderek yaklaşıyor.

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 12 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.

TAŞERONLARIN YAPMASI GEREKENLER

= Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.

= İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

= Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek

= Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak

= Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

ÖRNEK SULH VE FERAGAT DİLEKÇELERİ

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

TAŞERON

taşeron kadro

taşeron işçiler kadro

taşeron evrakları

taşeron başvuruları ne zaman son

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER