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En çok ve en ucuz tüketilen proteinin beyaz et olduğunu gördüm. Önce 40 bin kapasiteyle başladım. 2015 yılının başında, 40 bin kapasiteyi 160 bine çıkardık. Yıllık bir milyon hayvanı kesime gönderiyoruz. Devletin kredileri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğini aldım.