Tavuklu mücver malzemeler

800 gram tavuk göğsü

3 adet kabak

2 adet patates

2 adet küçük soğan

3 adet yeşil biber

3 adet kırmızı biber

1 demet maydanoz

1/2 su bardağı sıvı yağ

4 adet yumurta

1/2 kase un

2 diş sarımsak

Karabiber

Tatlı toz biber

Tuz

Kekik

Salata için:



6 adet domates

2 adet salatalık

2 marul

1 limon

Zeytinyağı

Tavuklu mücver nasıl yapılır?

İki parmağınızın kalınlığında kestiğiniz tavuk parçalarını tuzlu suda yıkayın. Üzerine su ilave edin ve pişirin.

Kabak ve patatesleri ince ince doğrayın. Soğan ve sarımsakları da ince bir şekilde rendeleyin.

Haşladığınız tavukları lif lif ayırın. Maydanoz ve biberleri ince ince doğradıktan sonra bütün malzemelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

Başka bir tabakta artan tavuk suyunu un ve yumurta ile çırparak karışımın üzerine kıvamlı bir şekilde dökün ve karıştırın.

1/2 su bardağı yağı teflon tavanıza koyun. Kızaran yağın içerisine yemek kaşığı ile bu malzemeleri koyarak kızartın. En son kağıt havlu üzerine alın.

En son salatayı da hazırladıktan sonra işte tavuklu mücveriniz servise hazır! Afiyet olsun...

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