Tayland'daki mağaradaki çocukları kurtarma operasyonunda ikinci gün!

Tayland'ın Chiang Rai eyaletinde bulunan Tham Luang mağarasına 24 Haziran'da giren ancak şiddetli yağışın ardından mağarann içine su dolmasıyla burada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma operasyonu yeniden başladı.

Mağarada halen kurtarılmayı bekleyen 8 çocuk ve antrenörleri bulunuyor.

Dün yapılan kurtarma operasyonunda çocuklardan 4'ü sağ olarak mağaradan çıkarılmıştı. Taylandlı yetkililer yaklaşık 9 saat süren operasyonun beklenenden kolay geçtiğini açıklamıştı. Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak enfeksiyon riski nedeniyle aileleri dahil kimseyle görüştürülmedikleri belirtildi.

50'si yabancı 90 dalgıcın katıldığı kurtarma çalışmalarının iki gün içerisinde tamamen bitmesi bekleniyor. 30 metre derinliğe ulaşan su birikintileri ve çok dar geçitleri içeren çıkış güzergahı için dün her çocuğa iki dalgıcın eşlik ettiği bir plan uygulanmıştı.

Mağaradan çıkarılan çocuklara yüzlerini tamamen kaplayacak bir maske takılmış ve çocukların dalgıçların sırtında bulunan oksijen tüpünden nefes alması sağlanmıştı. Ayrıca çıkış güzergahı boyunca kılavuz işlevi görecek bir çelik halat gerilmişti.

Kurtarma operasyonu başlamadan bir gün önce, çocukların bulunduğu bölüme ulaşmaya çalışan eski bir donanma dalgıcı su altında oksijensiz kalarak hayatını kaybetmişti. Profesyonel bir dalgıcın mağaradan çıkmaya çalışırken hayatını kaybetmesi, birçoğu yüzme bilmeyen çocuklar için yapılacak kurtarma operasyonuna ilişkin endişeleri arttırmıştı.