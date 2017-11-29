TBMM Genel Kurulu'nda komisyon üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda komisyon üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. İHA'nın haberine göre; TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra 26. Dönem 3. Yasama yılında TBMM Komisyonlarında görev yapacak milletvekilleri belli oldu.

TBMM Genel Kurulu

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TBMM Komisyon üyeleri