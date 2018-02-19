Namibya’nın Etosha Milli Parkı’ndaki bir dişi aslanın bir antilop yavrusuna gösterdiği şefkat İngiliz fotoğrafçı Gordon Donovan’ın objektifine böyle yansıdı.

Gazete Habertürk'teki habere göre; iki küçük yavrusu, kafesteki diğer aslanlar tarafından parçalanıp öldürülen dişi aslan, yas döneminde ilgisini yavru antilop üzerinde topladı.

Aslanın minik yavruyu yürütmeye çalıştığı, okşadığı ve yaladığı da görüntülendi.

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