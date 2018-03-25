Başarılı oyuncu Seçkin Özdemir, bu akşam Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisinde Gonca Vuslateri ile birlikte başrolu paylaşacak. Dizide Alper karakterini canlandıracak olan Seçkin Özdemir, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Tehlikeli Karım Alper kimdir? Seçkin Özdemir kimdir?

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılında Kocaeli'de bir radyo programında radyo programcılığına başlayan Özdemir; Antalya, İstanbul ve Bodrum'un birçok önemli kulüplerinde dj olarak yer aldı ve performans sergiledi.

Geçen zaman içinde birçok radyo ve müzik programı yapan Seçkin Özdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitimi sonrasında çeşitli markaların reklam filmlerinde oynadı ve 2008 yılında da ilk oyunculuk deneyimi olan Yaban Gülü dizisinde Burak karakterini canlandırdı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırmıştır.

Daha sonrasında Günahkar, Acı Aşk, Kiralık Aşk ve Ateş Böceği gibi dizilerde rol alan Seçkin Özdemir, 2017 yapımlı Bir Nefes Yeter adlı sinema filminde de başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Seçkin Özdemir, Show TV'de bu akşam başlayacak olan Tehlikeli Karım adlı dizide Alper karakterini canlandıracak.

TEHLİKELİ KARIM ALPER KİMDİR?

Derin’in kocası;İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde annesi ve ablası tarafından büyütülmüş, yakışıklı bir genç adamdır. Hayatı boyunca kadınlardan destek almaya alıştığı için kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır.Bir yanda kontrol düşkünü karısı, diğer yanda onu geri dönülmez hatalara sürükleyen sevgilisi arasında kalır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER