Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana gelen eğitim uçağı, sert iniş yaptı. Uçağın pilotu kazada yaralandı.



DHA'nın haberine göre bugün saat 11.30 sıralarında Çorlu Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağında kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, havalimanı yakınlarına mecburi olarak sert iniş yaptı. Bölgeye ihbar üzerine ambulanslar sevk edilirken, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, düşen eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar'ın yaralandığını aktardı. Yaralı Emre Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.