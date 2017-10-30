Telefonla kanserini keşfetti

ABD’de bir damar cerrahı, iPhone cihazlarla da uyumlu çalışan bir mobil ultrason sayesinde boğazındaki kanseri tespit etti.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; elektrikli tıraş makinesine benzeyen Butterfly IQ adlı cihazla boğaz bölgesini tarayan doktor, 3 santimetrelik kitleyi iPhone’a düşen görüntüler sayesinde buldu. Cihaz ABD’de yakında 1999 dolara satışa çıkarılacak.



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER