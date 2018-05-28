TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde yabancı uyruklu TIR'ın kendi otomobiline çarpıp kaçtığını gören adam, peşinden koşarak tırmandığı TIR'ın sürücüsüyle seyir halinde yumruklaştı. TIR'ı durduramayınca yerden taş alıp cama atan adam, kendisini ezmeyen çalışan TIR'ın önüne yattı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda bir TIR'ın şoför mahalline tırmanan şahsı görenler ilk önce film çekiliyor sandı. Ancak ilerleyen dakikalarda olayın film değil trafik kavgası olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. İddiaya göre Bulgaristan uyruklu TIR'ın Bulgar sürücüsü, otoyolda vatandaşın otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam TIR sürücüsünü fark eden vatandaş aracından inerek peşinden koşmaya başladı. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kısa sürede TIR'ı yakalayan vatandaş, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü umursamayarak yoluna devam edince ortalık bir anda karıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN YUMRUKLAŞTILAR

Vatandaş bunun üzerine koşarak TIR'a yetiştikten sonra şoför mahalline tırmandı. Durmayan sürücüye defalarca yumruk atan vatandaşa, sürücü de karşılık verdi. Ardından vatandaş yola atlayarak yerden aldığı taşı TIR'ın camına fırlattı. Diğer vatandaşlarında uyarısına rağmen sürücü durmayınca önündeki vatandaşı ezmeye çalıştı. Vatandaş da çaresiz bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine trafik polisleri kısa sürede olay yerine geldi. Hem vatandaş hem de TIR sürcüsüyle konuşan ekipler gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER