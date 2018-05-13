Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldırım idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda yoldan çıkarak takla atıp, yol kenarında bulunan ağaçlandırılmış alana girdi.

İHA'nın haberine göre, kazada minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım ağır yaralanırken, araçta bulunan Meryem Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol ve Mustafa Dinçkol da yaralandılar.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine nakledilerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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